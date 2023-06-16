Медведь пришел в один из самых крупных районов Петрозаводска

В воскресенье, 18 июня, на Древлянке ловили медведя, сообщили в Минприроды Карелии.

В минувшее воскресенье, 18 июня, в региональное Минприроды поступила информация о том, что в районе Древлянка бродит медведь.



«Охотинспектор Иван Бердников оперативно выехал на место для организации отлова хищника. Заблудившегося медведя вернут в естественную среду его обитания», - говорится в сообщении министерства.



Сообщить о диких животных можно по номеру телефона оперативного дежурного Минприроды Карелии по номеру 8 921-222-05-25.