Медведь пробежал по Петрозаводску между школой и перинатальным центром (ВИДЕО)

На Перевалке медведь рано утром напугал петрозаводчанку, выгуливавшую собаку.

На камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо» попал медведь, бегавший утром 1 июня по петрозаводскому району Перевалка. Инцидент произошел в районе 4 утра.

Судя по видео, зверь пробежал по улице Сыктывкарская в сторону перинатального центра, скрывшись в кустах в районе школы № 48. Медведь заставил ретироваться женщину, выгуливавшую утром собаку.

Ранее петрозаводчане сняли на камеру лосей, бегавших по дворам на Ключевой.