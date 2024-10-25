Медведь раскопал могилу возле города в Карелии

Косолапый похозяйничал недалеко от города Кондопога.

Медведь разрыл могилу собаки и вытащил содержимое недалеко от города Кондопога в Карелии. О этом сообщили в одном из местных пабликов.

«Будьте осторожны, за линией, у тропы здоровья, следы медведя. Обнаружена вырытая могила собаки», — предупредили местных жителей.

Ранее медведя заметили на окраине Кондопоги.