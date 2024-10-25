Медведь раскопал могилу возле города в Карелии

Косолапый похозяйничал недалеко от города Кондопога.
Медведь разрыл могилу собаки и вытащил содержимое недалеко от города Кондопога в Карелии. О этом сообщили в одном из местных пабликов.
«Будьте осторожны, за линией, у тропы здоровья, следы медведя. Обнаружена вырытая могила собаки», — предупредили местных жителей.
Ранее медведя заметили на окраине Кондопоги.
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