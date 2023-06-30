«Медведь трепал дрессировщицу секунд 6 за голову»: циркачка попала в БСМП Петрозаводска

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии дрессировщицы, на которую напал медведь в цирке в Петрозаводске.

Инцидент произошел 2 июля. В Больницу скорой медицинской помощи была доставлена 30-летняя дрессировщица цирка, которая пострадала от нападения медведя в цирке. Девушка будет проходить лечение амбулаторно, в госпитализации не нуждается. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Минздрав республики.

«Медведь трепал дрессировщицу секунд 6 за голову, и все быстро замяли», - сообщили очевидцы в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

С какими травмами циркачка поступила в БСМП, читайте здесь.