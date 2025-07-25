Медведь удрал с острова, увидев лодку сотрудников заповедника на границе Карелии

Люди пришли на острова Белого моря считать птиц, а спугнули медведя.
Бурый медведь испугался и вплавь спасся от сотрудников Кандалакшского заповедника. Забавные фото опубликовали в паблике природоохранной зоны.
— Бурый медведь вплавь удирает с острова, заметив лодку сотрудников заповедника, которые прибыли сюда на учет птиц, — написали в паблике.
Ранее в Нижне-свирском заповедник птицы устроили аквапарк.
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