Символы города появились на здании в Медвежьегорске

Медвежьегорск стал пятым населенным пунктом Карелии, где поработали уличные художники.

Мурал, так называют крупное изображение на здании, появился на фасаде Медвежьегорского центра культуры и досуга. Он выполнен в минималистичном стиле. Авторы — художники Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий. Это известная команда, они ездят по России и украшают городские пространства.

— Художники визуально интерпретировали историю и культуру Медвежьегорска, изобразив в композиции узнаваемые символы города — медведь, рыбы, голуби, железная дорога и здание вокзала, — рассказала на своей странице в соцсетях глава района Людмила Журавлева.

Мурал создан в рамках фестиваля «Полоса отвода». Также разные команды уличных художников поработали в Петрозаводске на стенах школ № 3 и № 9, на стене Центра культурного развития «Среда» в Костомукше, на стене Детско-юношеской спортивной школы в Олонце и на небольших объектах в п. Муезерский — гараже во дворе Детского сада и на вагончике для переодевания у катка.

Цель проекта — преобразить однотонные скучные фасады с помощью уличного искусства. Помогли в этом профессиональные художники Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий, Мария Нестёркина и Иван Махомет, Андрей Птицын, Виктор Трубин. В нескольких точках они не только разрисовали стены, но и провели мастер-класс для жителей и любителей муралов.