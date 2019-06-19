Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на ЖКУ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, сообщают "Известия".

По словам премьера, сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований для превышения этих индексов.

"Далеко не все эти основании справедливы. Теперь таких оснований стало меньше", — сказал Медведев.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что по большинству коммунальных платежей население страны переплачивает примерно 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ для россиян обходятся в два раза дороже.