Медведев посмотрел проект нового аэровокзала в Петрозаводске

Об этом сообщил глава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков встретил в аэропорту "Петрозаводск" председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, который прибыл в Карелию с рабочим визитом. Вместе с ним в Петрозаводске будут работать руководители министерств и ведомств, главы регионов.

"В аэропорту Дмитрий Медведев познакомился с презентацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Впереди насыщенная программа", - написал Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.