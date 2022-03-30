Медведев считает, что России нужно тщательно отслеживать приток мигрантов в страну

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым использовать новые меры для более тщательного отслеживания потока мигрантов в РФ.
Об этом информирует ТАСС.
«Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
По мнению Медведева, «современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу, их надо использовать всемерно».
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