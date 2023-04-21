Медведи на севере Карелии показали на камеру, как они любят чесать спину (ВИДЕО)

В объектив одной из видеокамер заповедника «Костомукшский» попали два медведя у любимого «чесального» дерева.

В паблике заповедника «Костомукшский» опубликовали видео с двумя кололапыми.



«С разницей в полчаса в кадре видеоловушки появились два медведя. Оба оставили свои послания на излюбленном чесальном дереве – лесной почте для всех обитателей», - говорится в сообщении паблика.



В паблике сообщается, что медведи немного похожи, но все же разные. Напомним, ранее мы сообщали о том, что гуляющему по Костомукше северному оленю нашли хозяина в Финляндии.