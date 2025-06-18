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Медведи-тройняшки из Карелии впервые вышли из домика-берлоги в тверском центре спасения

Новости. Природа
16:00, 20 Июня 2025
фото: скрин с видео

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Косолапые из Карелии пошли на поправку в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Медвежатам пока имен не дали, расссказали «Столице на Онего» в центре. Их все еще сложно отличить друг от друга. Но главное, они поправились, стали хорошо и есть и даже вышли из своего домика-берлоги.

«Как только карельская тройня пошла на поправку и начала активно есть, мы решили попробовать объединить их с Кирой и Холкой с Ленинградской области. Напомним, что в этом возрасте подселение новеньких медвежат к уже сформировавшейся группе медвежат невозможно — не принимают они новичков, оказывая им крайне недружественный прием с возможными серьёзными поранениями. Но в случае, если медвежат мало, их характеры достаточно „сносные“ и „силы“ сторон приблизительно равны, то шансы есть», — рассказали сотрудники центра.

Сотрудники центра наблюдали за общением медвежат. В случае серьезных драк вмешались бы и расселили. Но это не потребовалось.

«К счастью, медвежата, хоть и не сразу, но приняли друг друга. Поначалу они держались стороной, но вскоре начали потихонечку „притираться“. Безусловно, были и потасовки, и стычки, но не сильно критичные. Когда стало понятно, что дружба вполне возможна, мы переселили эту медвежью компанию в новый вольер», — говорят в центре.

На видео запечатлен первый выход медвежат из их домика-берлоги, делают это они крайне осторожно? но постепенно осваиваются, залезают на деревья, играют. На кадрах Кира — темная с большими пятнышками, Холка — темная с маленькими пятнышками, светло-палевые — карельские тройняшки.

Напомним, поступили медвежата в центр 29 мая в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. По назначению Сергея Гершова из Госпиталя Дикой природы WNHospital тут же была начата интенсивная терапия.

Добавим, что не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

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