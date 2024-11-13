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Медведи в соседнем с Карелией регионе все еще не ушли в зимнюю спячку

Новости. Общество
07:20, 18 Ноября 2024
фото: © Margaret Strickland / Unsplash

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Медведи в Ленинградской области откладывают зимнюю спячку.

Несмотря на первые заморозки, бурые медведи в Ленинградской области пока не спешат впадать в спячку. Об этом сообщил биолог и журналист Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре».

Как стало известно, в Кингисеппском районе на видеоловушку попалась медведица с двумя медвежатами. А спустя сутки по тому же маршруту прошел крупный самец. По словам Глазкова, причиной такой активности животных стал обильный урожай ягод в этом году, который позволил медведям накопить достаточно жира для зимовки.

Кроме того, Глазков напомнил, что при случайной встрече с медведем самое главное — сохранять спокойствие и ни в коем случае не убегать. Медведи обладают отличным обонянием, но плохо видят. Встав на задние лапы, животное пытается определить, кто перед ним. Обычно, убедившись, что это человек, медведь уходит.

Если же медведь начал приближаться, по словам Глазкова, необходимо медленно отступать, увеличивая расстояние между собой и животным. Также можно попытаться визуально увеличиться в размерах, подняв над головой руки с палкой или курткой.

Отмечается, что группа людей менее привлекательна для медведя, чем одинокий человек. Поэтому, если вы окажетесь в лесу не одни, держитесь вместе и двигайтесь медленно.

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