Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

В деревню Чуйнаволок Пряжинского района стали наведываться медведица с медвежатами.
Вот такое малопривлекательное фото прислали читатели «Столицы на Онего» из деревни Чуйнаволок, что находится на берегу озера Сямозеро. Да, это не сами медведи, а следы их пребывания.
— Копают за сараями, черноплодку жрут, мешают спать спокойно, — такой короткий комментарий к фото.
По всей видимости, медведи наедаются перед зимой, а в лесу пищи не хватает, пришли к людям. Пока больше хулиганят по ночам, но все равно ведут себя дерзко. Местные жители большой радости не испытывают. Следит за ситуацией и ждем зимы, чтобы косолапые с ворованной черноплодкой внутри завалились уже спать. И тогда придут волки…
Ранее в заповеднике «Кивач» взрослый медведь растерзал медвежонка.