Медведица с медвежатами напугала туристов на севере Карелии (ВИДЕО)

Звери были замечены в районе Костомукши.
Предупреждение о замеченной медведице с детенышами появилось в паблике «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ».
«Здравствуйте! Внимание рыбакам и туристам! В районе Юриккаярви ходит медведица с двумя медвежатами. Будьте осторожны», — сообщили очевидцы.
На видео медведица вышла прямо на дорогу, где могут ходить и люди.
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