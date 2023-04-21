Медведица с медвежатами напугала туристов на севере Карелии (ВИДЕО)

Звери были замечены в районе Костомукши.

Предупреждение о замеченной медведице с детенышами появилось в паблике «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ».

«Здравствуйте! Внимание рыбакам и туристам! В районе Юриккаярви ходит медведица с двумя медвежатами. Будьте осторожны», — сообщили очевидцы.

На видео медведица вышла прямо на дорогу, где могут ходить и люди.