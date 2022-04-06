Медведя, бродившего по территории предприятия в Карелии, поймали в вывезли в лес (ВИДЕО)

Специалисты охотнадзора поймали медведя, который несколько дней назад проник на территорию комбината «Карельский окатыш».
По словам сотрудников, зверь бродил по территории складов взрывчатых веществ и представлял реальную опасность для работавших там людей.
Как сообщили на предприятии, с помощью приманки медведя заманили в клетку и вывезли в естественную среду обитания вдали от Костомукши и других населённых пунктов.
Это удалось сделать не с первого раза — сначала медведь ухитрился вытащить приманку, не попав в ловушку. После неудачной попытки сотрудники комбината дооборудовали клетку, закрыли уязвимые места. В конце концов, операция прошла успешно.
Видеозапись, как это было, размещена в группе «Карельский окатыш» Вконтакте.
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