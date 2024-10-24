Медвежата-двухлетки устроили танцы между деревьями в Карелии

Толстопятые подростки пока не отходят от своей матери.

Медвежата-двухлетки усердно терлись о деревья, оставляя свои запаховые метки. Видео опубликовали в паблике Краеведческий клуб «Оберег». Карелия.

Подростки ходят пока с медведицей. Сейчас они довольно упитанные, наели жирок за лето. На 51-й секунде видно, как один из медвежат ловко карабкается по дереву. Видео предоставил инспектор кандалакшского заповедника Василий Вощиков.

Ранее мы писали о том, что медведь разрыл могилу недалеко от Кондопоги.