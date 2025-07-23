Медвежата преподали урок древолазания в заповеднике Карелии

Медвежье семейство попало в объектив фотоловушка в заповеднике «Кивач».

Медвежата ловко забрались на деревья при подозрении на опасность в заповеднике «Кивач» в Карелии. Редкие кадры были сделаны с помощью фотоловушка.

— Кто попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Кивач» на этот раз? Медведица с медвежатами, которые при опасности умеют ловко залезать на деревья, — написали в паблике природоохранной территории.

В заповеднике предупредили об осторожности при встрече с дикими животными и их детенышами и напомнили о том, что в таком случае лучше не подходить к ним, а тихо удалиться.