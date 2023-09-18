Медвежье семейство в Карелии поздравило всех причастных с Днем работников леса

Медведица с детенышами вышла к фотоловушке в национальном парке.
В официальном паблике национального парка «Паанаярви» на севере Карелии появилось видео медвежьего семейства, вышедшего прямо к фотоловушке.
«Спешит, торопится медвежье семейство поздравить всех причастных к празднику — Дню работников леса», — говорится в сообщении на паблике.
Напомним, 17 сентября в Карелии праздновали День работников леса.
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