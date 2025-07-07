Медвежье семейство заметили на острове в Приладожье

Хищников уже трижды за последние дни видели на острове Риеккалансаари поселка Оявойс.

О хищниках в Сортавальском округе сообщили в официальном паблике в ВК. За последние дни медведицу с двумя медвежатами видели трижды в поселке Оявойс.

— Будьте максимально осторожны и не приближайтесь к животным. Помните, что медведица с медвежатами особенно опасна и всегда защищает своих детёнышей, — говорится в сообщении.

Информация уже передана в Минприроды Карелии и охотоведу. Все случаи выхода медведей к населенным пунктам охотинспекторы держат на контроле и, если звери сами не уходят, принимают меры, чтобы отогнать хищников глубже в лес.

— Я сам местный житель. Люблю природу, часто собираю грибы и ягоды, когда есть возможность. Знаю местечко Оявойс. Там медведи жили все время. Сейчас там медведица и два медвежонка этого и прошлого годов рождения. Были времена, когда не было ни ягод, ни грибов. Были случаи, когда они заходили в огороды и выкапывали овощи. Для острова это штатно. Угрозы нападения нет, риска для местных жителей нет. Мы живем в Карелии, где живут медведи. Мы живем в хорошем соседстве, — говорит «Столице на Онего» глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

На острове нет несанкционированых свалок, которые бы могли привлечь хищников, говорит чиновник. Поэтому опасаться не нужно.

При обнаружении следов или животных звоните в Минприроды Карелии по телефону +7 (921) 222-05-25 или в единую службу спасения: 112