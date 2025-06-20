Медвежьегорск отметил День города большим концертом

На главной сцене праздника чествовали почетных граждан и жителей, которые внесли большой вклад в развитие города.

В День города для жителей и гостей Медвежьегорска подготовили большую праздничную программу. Ее главным событием стал концерт «Я частичка тебя, дорогой город мой», который организовал Медвежьегорский городской центр культуры и досуга.

На концерте выступили певица, композитор и педагог из Петрозаводска Анна Орлова, фольклорные коллективы из Пудожа и театральный коллектив «СветЛица» из села Толвуя. Вышли на сцену и любимые горожанами местные артисты. В том числе зрителям показали инсценировки знаменитых эпизодов фильма «Любовь и голуби», который снимали в Медвежьегорске.

Также на празднике чествовали жителей, внесших большой вклад в развитие города. Звания «Почетный гражданин Медвежьегорска» удостоили Татьяну Власову, старшего воспитателя детского сада № 2, и Татьяну Анхимову, которая трудится учителем в школе им. Александра Фанягина. Удостоверения, дипломы и подарки им вручил глава города Дмитрий Хлыстко.

«Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с нашим городом. В этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто защищал нашу землю. Благодарим каждого, кто честно трудился на благо нашего родного края. Говорим спасибо землякам, которые сегодня строят настоящее и будущее города. А будущее — это наши дети! Поэтому мне особенно приятно вручить заслуженную награду двум замечательным педагогам за многолетний труд по воспитанию подрастающего поколения. С праздником, любимый Медвежьегорск!» — сказал Дмитрий Хлыстко.

Кроме того, в День города вручили благодарственные письма от администрации района активным жителям Медвежьегорска. Среди них — тренер-преподаватель спортивной школы им. Федора Терентьева, президент Карельской федерации дзюдо Владимир Крутник. Благодарности он удостоен не только за развитие в районе единоборств, но и за помощь в проведении многих спортивных и физкультурных мероприятий.

«Спасибо за доверие и высокую оценку. Со своей стороны хочу поблагодарить своих учеников, коллег, неравнодушных горожан, которые поддерживают наши инициативы по развитию спорта в районе. Это работа большой команды: вместе мы делаем Медвежьегорск сильнее, здоровее и спортивнее!» — сказал Владимир Крутник.

В День города на разных площадках в Медвежьегорске также прошли спортивные турниры, мастер-классы, выставки, игровые программы.