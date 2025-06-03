Жителей Медвежьегорска призывают к участию в голосовании по выбору объектов благоустройства

Депутат Александр Назаренко рассказал о проекте новой детской площадки в центре города.

Жители могут повлиять на благоустройство Медвежьегорска с помощью участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (Нацпроект «инфраструктура для жизни»). Он подразумевает финансирование обустройства общественных территорий, которые жители выбирают по средствам рейтингового голосования.

Один из проектов благоустройства – детская площадка на улице Артемьева, 27. О том, что планируют на ней построить, рассказал депутат Совета Медвежьегорского городского поселения Александр Назаренко.

– В проекте благоустройства отражены пожелания жителей. Яркие горки, песочница и качели будут очень к месту в географическом центре города. Здесь многоэтажные дома, есть порядочное количество семей с детьми, которым площадка необходима. Жителей я призываю поддержать этот проект, не стесняться и вносить свои идеи по благоустройству любимой территории, – отметил депутат.

Александр Назаренко подчеркнул, что инициативы жителей Медвежьегорска будут иметь значение и после победы территории в федеральной программе. По его словам, пожелания непременно учтут при формировании окончательного перечня работ и закупок. Так, к примеру, в проекте уже отображена инициатива установить разные виды качелей – обычные и подходящие для малышей от трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детская площадка появится в Медвежьегорске, если станет лидером народного голосования. Поддержать ее или другие проекты благоустройства жители могут до 12 июня на портале: https://pos.gosuslugi.ru/. Отдать свой голос может каждый желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо пройти по ссылке и пройти авторизацию при помощи сервиса Государственных и муниципальных услуг.

– Участие в народном голосовании – это возможность для каждого повлиять на судьбу города, помочь в создании новых точек притяжения и мест отдыха. Благоустройство города в наших руках и, главное, в наших силах, – добавил Александр Назаренко.