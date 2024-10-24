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Медвежьегорская ЦРБ пригласила местных жителей пройти бесплатное обследование

Новости. Медицина
13:35, 28 Октября 2024
фото: © Freepik

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Пациенты смогут это сделать в течение одного дня.

Бесплатное обследование можно пройти 7 ноября с 9.00 до 15.00 на первом этаже на базе отделения медицинской профилактики Центральной районной больницы в Медвежьегорске. Информацию об этом сообщили в паблике Медвежьегорская ЦРБ.

Горожане смогут сделать клинический, биохимический анализа крови натощак, ЭКГ, пройти гинеколога, мужчины старше 40 лет смогут сдать анализ на онкомаркеры предстательной железы. Кром того, пациенты могут сделать УЗИ сердца, сосудов шеи, проконсультироваться с терапевтом, сделать флюорографию органов грудной клетки, при наличии показаний провести компьютерную томографию органов грудной клетки.

Чтобы пройти обследование, необходимо заранее записаться по телефону кабинета № 1: 5-14-75.

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