Медвежьегорские спасатели займутся поисками пропавшего на Онего рыбака

В понедельник, 2 октября, недалеко от Повенца один рыбак утонул, второй пропал без вести.

Специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы из медвежьегорского отряда 4 октября будут искать рыбака, который пропал без вести в акватории Онежского озера.



Об этом «Столице на Онего» сообщили в КРПСС.



Напомним, 2 числа на рыбалку из садового товарищества «Пигматка» в Повенце отправились двое мужчин.



Примерно в трех километрах от берега Онежского озера один из них утонул, второй числится пропавшим.



Также напомним, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из восьми туристов на пяти каяках отправилась по Ладоге с острова Валаам в деревню Ууксу.



Трехметровая волна накрыла некоторые каяки, одно судно перевернулось. Погиб мужчина 1975 года рождения.



Другая туристка получила сильное переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставили в питкярантскую ЦРБ.



В региональном Следкоме проводят доследственную проверку.