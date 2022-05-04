Медвежьегорский щебеночный завод возобновил свою работу

Предприятие запустило дробильную установку и в навигацию планирует выйти на прежние объемы производства.

Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологи Республики Карелия.

Медвежьегорский щебеночный завод занимается разработкой гнейсо-гранита, продукция предприятия используется в основном для нужд железнодорожной отрасли.

В январе на заводе сломалась конусная дробилка, а необходимую для возобновления производства деталь могли привезти не раньше апреля. По данной причине рабочих с дробильно-сортировочного завода вывели в простой с сохранением 2/3 оклада. Руководство компании подчеркивает, что это вынужденная мера, направленная на сохранение производства. Всего на заводе работает 122 человека.

Чтобы помочь предприятию выйти из кризисного положения, 26 апреля состоялась встреча представителей Медвежьегорского щебзавода, Минприроды, главы администрации и службы занятости. На ней обсуждались вопросы дальнейшей работы завода, а также совместная деятельность с новым партнером компании — ООО «Еврогранит» и трудоустройство работников завода в партнерской организации.

Несмотря на сложности с логистикой и отсутствие средств у компании, благодаря партнерскому соглашению с ООО «Еврогранит» необходимую для возобновления производства деталь удалось приобрести и установить.

6 мая на Медвежьегорском щебзаводе запустили отремонтированную дробильную установку, и уже в период навигации предприятие планирует выйти на прежний объем производства продукции.

Что касается сотрудников, то по информации руководства завода, на данный момент по соглашению сторон уволен только один человек. По мере возобновления работы предприятия, людей будут выводить из простоя.

Исполнительный директор завода Андрей Спиридонов сообщил, что в августе планируется запуск еще одной дробильно-сортировочной установки и увеличение численности работников до 150 человек.