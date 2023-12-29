Медвежьегорцы утюгами и фенами спасают библиотечные книги после прорыва трубы

Из-за прорыва трубы на втором этаже здания библиотеки пострадал книжный фонд.

Во вторник, 9 января, в первый день новой четверти к волонтерам школы обратились с просьбой сотрудники медвежьегорской центральной городской библиотеки.



Из-за прорыва трубы на втором этаже библиотечного здания пострадал книжный фонд.



«Сотрудники библиотеки делают все возможное: сушат помещение и книги, спасают то, что еще можно спасти. В ход идут утюги и фены», — говорится в сообщении районных властей в соцсети.



Библиотекари поблагодарили школьников за помощь и призвали горожан присоединиться к ним. Адрес: улица Карла Маркса, 14.



