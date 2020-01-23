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Медвежонок, брошенный мамой в Карелии, находится при смерти

Новости. Общество
11:26, 24 Января 2020
фото: © Кадр из видео/ "Центр спасения медвежат-сирот"
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Подозрения на развитие пневмонии у медвежат оправдались.

Напомним, 10 января Минприроды Карелии сообщило о том, что медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила медвежат.

При поступлении малышам было всего около 7-9 дней. Им дали имена Карел и Кузя. Поначалу Кузя вел себя активно и хорошо ел, а вот Карел отказывался от еды, сообщается в паблике "Центр спасения медвежат-сирот".

"Учитывая что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии. Также высока вероятность возникновения проблем с ЖКТ – смена молока медведицы на молочную смесь не проходит бесследно", – сообщалось ранее  в паблике.

Через какое-то вреся Карел начал активно есть и набирать вес, а состояние Кузи стало стремительно ухудшаться из-за пневмонии.

"Буквально за несколько часов из бойкого, очень активного и громко кричащего медвежонка Кузя превратился в еле подвижное крохотное тельце практически без проявления признаков жизни", – отметили сотрудники Центра.

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Комментарии

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Паша
2020-01-24 13:03:15
Очень жалко мишутку, лес вырубают кругом бездумно, животные страдают....
Будем надеяться что выживет малыш!
кир
2020-01-24 12:21:25
Коронавирус у ворот.
Горожанин
2020-01-24 13:33:55
кир, тьфу на тебя! Накаркаешь.
кир
2020-01-24 13:58:00
Горожанин, обратно отсылаю. У меня сбывается.
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