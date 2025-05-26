Медвежонок выпрашивает еду на трассе в Карелии

Одни кормят, другие просят не делать этого.

Видео с медвежонком на трассе в Беломорском округе появилось в паблике «Сегежа online».

«Встретили мишку на трассе возле поселка Пушной», — поделились автомобилисты.

Видно, что медвежонок не боится людей. В комментариях к посту люди просят не кормить хищника.

«Если будете кормить диких животных, то их опять потом убьют, не пишите место их нахождения, полюбовались, сняли на видео, показали другим и всё, хватит. Каждый год одно и то же, подкармливают сперва, потом в целях безопасности людей стреляют их! Вам же жалко этого малютку, так оставьте его в живых, не пишите место нахождения! А если медвежонок один остался без мамы, найдите контакты заповедников и спишитесь/созвонитесь с ними, может спасëте бедняжку», — написала обеспокоенная женщина.

Два года назад уже был случай, когда медведя, прирученного людьми, застрелили недалеко от Сегежи. Тогда известный исследователь, путешественник и писатель прокомментировал гибель косолапого хищника.

«Люди, которые прикармливают диких животных возле дорог, виновны в их дальнейшей гибели. Все те, кто останавливается и кидает из окна автомобилей еду, радостно снимая видео для социальных сетей», — писал Павел Пашков.

Выходы животных из леса исследователь объясняет отсутствием пропитания, скудной кормовой базой, невозможностью охотиться (ведь главный конкурент, человеческий охотник, уже перебил животных).

Напомним, в Водлозерском парке сейчас реализуется проект «В соседстве с медведями». Он направлен на изучение поведенческих особенностей бурых медведей и путей их миграций для устойчивого бесконфликтного сосуществования человека и животных. Ранее «Столица» рассказывала о состоянии трех медвежат из Карелии, которых приютили и лечат в тверском центре спасения.