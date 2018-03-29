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Новости. Экономика
11:31, 29 Марта 2018

"МегаФон" дает повышенный кэшбэк на покупки в сервисе #Специи

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С каждым годом популярность интернет-магазинов у россиян неизменно растет.

На торговых площадках всемирной сети всегда можно найти что-нибудь интересное, эксклюзивное, или купить товар дешевле. А новинка от "МегаФона" и ООО "КВАНТУМ А РУС" – бесплатная услуга "#Специи" – поможет еще больше сэкономить и вернуть часть потраченных на покупку средств. Попробуем ответить на главные вопросы об этом сервисе.

Что это такое?

"#Специи" позволяют делать покупки более чем в 300 интернет-магазинах, торгующих почти 20 категориями товаров. Среди партнеров сервиса – популярнейшие ресурсы AliExpress и Booking.com, магазины "Спортмастер", "Л`Этуаль", "Связной", "Лабиринт.ру" и многие другие.

Как начать получение кешбэка?

Сначала нужно зарегистрироваться по номеру своего мобильного телефона на сайте Special.megafon.ru. Именно через него впоследствии нужно будет заходить в интернет-магазины, чтобы кэшбэк формировался автоматически. После совершения покупки кэшбэк поступит на счет телефона в срок от 20 до 80 дней.

На что можно потратить вернувшиеся деньги?

Средства, пришедшие на мобильный счет, пригодятся не только для оплаты услуг связи. Если у абонента есть банковская карта "МегаФон MasterCard", эмитированная банком "Раунд", вернувшиеся деньги можно использовать для новых покупок (в продуктовых магазинах, турагентствах, кафе – словом, везде, где принимаются карты MasterCard) или снять наличными. Карты "МегаФон" оформляются в любом салоне оператора при предъявлении паспорта. Получается, что в случае со "#Специями" кэшбэк – не баллы или бонусы, а реальные деньги.

Каков размер кэшбэка?

Это зависит от конкретного партнера сервиса. "Обычный" размер кэшбэка – до 15%. Но его можно увеличить еще на 60% с помощью платной дополнительной услуги "Максимальный кэшбэк".

Пример: вы купили в интернет-магазине Lamoda кроссовки за 8 290 рублей. Со стандартным кэшбеком у этого партнера вы получите 4% – то есть 331 руб. С услугой "Максимальный кэшбек" размер возврата составит 6,4% – то есть 530 руб. Если учесть, что абонентская плата за дополнительную услугу составляет 15 рублей в день, то всего пара интернет-покупок оправдает эти расходы. Ограничение на максимальный размер такого кэшбэка – 20 000 рублей в месяц. 

Подключить услугу "Максимальный кэшбэк" можно на сайте #Специи – просто нажмите на кнопку "Активировать за 15 р. в день".

Полная информация о партнерах сервиса "#Специи" и его особенностях – на сайте Special.megafon.ru.

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