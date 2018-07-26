МегаФон подготовил для всех своих абонентов персональные предложения при помощи Big Data

Компания "МегаФон" запускает "умный" сервис предложений, которые разработаны специально и индивидуально для всех абонентов.

В приложении "Личный кабинет" или по номеру 0909 каждый клиент в один клик может подключить скидку, бонус или дополнительные пакеты минут и интернета, что позволит сделать связь более выгодной и подходящей именно ему.

Предложения подбираются с помощью больших данных, анализирующих информацию о потребительском поведении миллионов клиентов МегаФона. Для абонентов список подходящих услуг будет обновляться регулярно. Предложения состоят из трёх категорий:

• дополнительные скидки на подходящие пользователю тарифы и опции

• индивидуальные бонусы за пополнение счёта, в виде дополнительных минут на разговоры или гигабайты на интернет

• специальные предложения на полезные клиенту сервисы: например, бесплатный доступ к "Яндекс.Музыке" или Boom, повышенный кэшбэк в сервисе #Специи, пакет телеканалов в МегаФон.ТВ и другие.

"До определённых пор индивидуальные предложения на рынке создавались операторами для корпоративных клиентов, но сегодня при помощи современных технологий, таких как аналитика больших данных и искусственный интеллект, мы можем создавать индивидуальные тарифы под каждого абонента на основе его потребительского опыта. Первый такой шаг — это запуск нашей линейки "Включайся!".

Сейчас, изучив поведение абонентов внутри тарифов, мы разработали предложения с личными параметрами. Самое главное, что это удобно и бесплатно — подключить индивидуальные предложения можно в один клик в Личном кабинете или по номеру 0909", — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании "МегаФон".

Подробнее о персональных предложениях можно узнать на сайте компании "МегаФон".

МегаФон продолжает расширять экосистему цифровых услуг и создавать новые возможности для абонентов, улучшая клиентский опыт. Инвестируя в технологии и идеи, компания создаёт удобные и популярные сервисы: тарифная линейка "Включайся!", кэшбэк-сервис #Специи, МегаФон.ТВ, МегаФон.Путешествия, счёт мобильного телефона в привязке к Apple Pay, Samsung Pay и GooglePay и многое другое.

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