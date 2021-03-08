Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водителям в Петрозаводске после "женского праздника" устроят массовые проверки на дорогах 4
Сегодня 06:40
Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии 8
Сегодня 10:06
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Новое
Сегодня 16:45
Власти Карелии выделили новгородцам почти 90 млн рублей 3
Сегодня 13:28
В Петрозаводске разбилась пенсионерка, выпав из окна пятого этажа
Сегодня 10:34
Регулировщик заменит погасшие светофоры в центре Петрозаводска
Сегодня 09:47
Суд запретил забирать подарки или требовать компенсации у бывших возлюбленных 2
08.03.2021 20:40

МегаФон посчитал, какие умные гаджеты дарили на 23 февраля и 8 марта

Новости. Общество
17:09, 09 Марта 2021
фото: LightField Studios__Shutterstock
Загрузка...

Умные часы и браслеты стали самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта.

Их продажи выросли почти в три раза по сравнению с обычным днем, отмечают аналитики "МегаФон Ритейл", изучив покупательский спрос в фирменной рознице и интернет-магазине на Северо-Западе.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирали в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

В топ-5 популярных гаджетов также попали роутеры и моноподы, спрос на которые вырос почти вдвое. Замыкают рейтинг видеорегистраторы в подарок на 23 февраля и зарядные устройства на 8 марта. Их покупали в полтора раза чаще перед праздниками.

А те, кто решил подарить смартфон, чаще всего выбирали модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21.

Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Стоимость подарков в этом году варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей. Покупки в этом ценовом диапазоне растут сейчас наиболее активно.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

Сегодня 16:45
Обществоведение
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Известный в Петрозаводске юрист Полина Брезинская рассказала об интересном судебном процессе.
Камень преткновения 7
03.03.2021 11:00
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
02.03.2021 15:10
Карельских министров обязали экономить 6
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Сегодня 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
Сегодня 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»