МегаФон посчитал, какие умные гаджеты дарили на 23 февраля и 8 марта

Умные часы и браслеты стали самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта.

Их продажи выросли почти в три раза по сравнению с обычным днем, отмечают аналитики "МегаФон Ритейл", изучив покупательский спрос в фирменной рознице и интернет-магазине на Северо-Западе.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирали в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

В топ-5 популярных гаджетов также попали роутеры и моноподы, спрос на которые вырос почти вдвое. Замыкают рейтинг видеорегистраторы в подарок на 23 февраля и зарядные устройства на 8 марта. Их покупали в полтора раза чаще перед праздниками.

А те, кто решил подарить смартфон, чаще всего выбирали модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21.

Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Стоимость подарков в этом году варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей. Покупки в этом ценовом диапазоне растут сейчас наиболее активно.

Новости Телекома