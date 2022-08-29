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МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

Новости. Общество
13:38, 01 Сентября 2022

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Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона.

Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту Агент Ева способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер — выслушает условия предложения и попрощается. У виртуального секретаря есть чувство юмора — он умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение МегаФона.

Агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева покажет визитку с категорией организации, например, «такси», «доставка» или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков — и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Агент Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом — его зовут Максим.

«Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель, и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).

Впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения/

Реклама | ПАО «МегаФон» | ИНН 7812014560

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