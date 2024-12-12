Мегаполис по соседству с Карелией стал точкой притяжения необычных пернатых гостей

Известный биолог опубликовал обзор диких новостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В новом выпуске проекта «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал о необычных гостях, которые посетили Петербург и Ленинградскую область.

Например, о свистунке на Елагином острове. Этот яркий и мелодичный кавалер привлек внимание своим необычным нарядом и звонким свистом, который он издает, чтобы привлечь самок. «В норме свист самца — это весенняя брачная песня, тем удивительнее услышать её сейчас, поздней осенью», ━ отметил Павел Глазков.

Кроме того, в обзоре рассказывается о глухаре, замеченном в городских джунглях, и ястребиной сове.

Как подчеркивается, встречи необычны тем, что чирки-свистунки редко встречаются в Санкт-Петербурге, глухари обычно обитают в глухих лесах, а ястребиные совы занесены в Красную книгу.