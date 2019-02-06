Олег Мельниченко провел совещание по обеспечению финансовой устойчивости застройщиков жилья

В Совете Федерации прошло совещание на тему "Меры обеспечения финансовой устойчивости застройщиков жилья в условиях реализации законодательства о долевом строительстве".

Заседание провел председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О. Мельниченко.

В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, вице-президент ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Глушков, заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова, члены Совета Федерации, представители профессионального строительного и банковского сообществ, акционерного общества "ДОМ.РФ".

В качестве спикера от застройщиков выступил генеральный директор "Строительной компании "Век" Евгений Воскобойников. В ходе своего выступления Евгений Максович внес свои предложения в разработку проекта постановления правительства РФ, в котором устанавливаются критерии готовности проектов строительства многоквартирных домов, и пожелания об изменениях законодательства о долевом строительстве.

Мельниченко подчеркнул, что главное в данном аспекте - правильно и грамотно отразить в нормативных актах механизм обеспечения и критерии финансовой устойчивости застройщиков жилья. Соответствие данным критериям будет давать застройщикам право не переходить с 1 июля 2019 г. на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. С этого периода вложенные в строительство жилья деньги граждан будут собираться и храниться на специальных счетах в уполномоченных банках до ввода дома в эксплуатацию.

Заместитель главы Центрального банка РФ О. Полякова отметила, что число банков, уполномоченных работать по счетам эскроу, может увеличиться в 1,5 раза, до 95, если будет принято решение снизить требования к рейтингу кредитных организаций. Застройщики, находящиеся в дефолтном и преддефолтном состоянии, кредитов не получат.

В тот же день в министерстве строительства состоялась рабочая встреча генерального директора СК "Век" Е.М. Воскобойникова с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Н. Стасишиным и директором департамента жилищной политики Минстроя Корниенко, которая принимала непосредственное участие в разработку поправок в ФЗ № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". Во время встречи удалось обсудить точечные вопросы касаемо существующих законодательных изменений в строительной сфере, учитывая многолетний опыт надежного застройщика "Строительной компании "Век".

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