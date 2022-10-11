Мельничный водопад на юге Карелии начал выпекать «блинчики» (ФОТО)

Необычное явление осенней природы зафиксировали жители Приладожья Карелии.
Водопад Мюллюкоски на реке Койринйоки (Койриноя) начал активно выпекать «блинчики», сообщили натуралисты краеведческого клуба «Оберег».
Отметим, верхний водопад в деревне Койриноя в черте Питкяранты еще называют Мельничным. Все потому что населенный пункт раньше назывался Myllykylä, что в переводе означает Мельничная деревня. А водопад назывался Myllykoski - Мельничный порог.
Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что набережная Петрозаводска покрылась ледяной глазурью.
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