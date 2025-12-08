«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок

Фирма звукозаписи «Мелодия» возобновляет выпуск виниловых пластинок.

Фирма звукозаписи «Мелодия» возобновляет выпуск виниловых пластинок, сообщается на официальном сайте фирмы. Винил, который на какое-то время выходил из меломанского обихода, в XXI веке стал сначала снова престижным, а потом и модным носителем.

— Первой пластинкой нового производства станет знаменитая советская аутогенная тренировка 1980-х годов — запись, которую разработали врачи санатория «Энергетик» в Ялте в рамках курса на ЗОЖ и антиалкогольной и антитабачной кампаний. Это достаточно забавная запись, которую люди пересылают друг другу в интернете как мем и не верят, что советская «Мелодия» была на такое способна, — говорит первый заместитель генерального директора «Мелодии» Карина Абрамян.

В 1980-е пластинки со специально подобранными композициями и инструкциями диктора стали востребованным средством альтернативной медицины. Этот релиз будет актуален в преддверии новогодних каникул, считают в Студии.

В первую партию пластинок войдет релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, который остается хитом уже 50 лет. Также в списке знаковый альбом ВИА «Дос-Мукасан», выпущенный в 1976-м. В кругах коллекционеров винила он продается за суммы, рекордные для советских пластинок. Спустя 50 лет «Мелодия» переиздает этот альбом. Стоимость пластинок - 4000 рублей.

В планах — расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

