Мемориал у «Птицы счастья и свободы» отреставрировали в Петрозаводске

Памятный монумент на бульваре Победы в Петрозаводске привели в порядок.
О завершении реставрационных работ рассказали в мэрии.
— Подрядчик выполнил ремонт основания — зачистил и перезалил швы между гранитными блоками на постаменте, укрепил конструкции монумента, — говорится в сообщении.
Напомним, монумент был открыт в 1995 году в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ранее власти города привели в порядок памятник Чарльзу Гаскойну. Он был открыт в 2021 году и за четыре года проржавел.