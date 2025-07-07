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Мемориал в честь 86 красноармейцев создадут на севере Карелии

Новости. Общество
13:03, 08 Июля 2025
фото: © Карельское отделение ВПП «Единая Россия»

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В Лоухском районе на границе с Финляндией увековечат память советских бойцов, разгромивших остатки 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд».

Мемориал в честь красноармейцев, которые захоронены в Лоухском районе, создадут при поддержке «Единой России». О совместной работе договорились на встрече в региональном исполкоме партии. В ней приняли участие член поискового отряда «Карелия» Андрей Комков, руководитель исполкома Александр Чернышев и начальник управления по молодежной политике Алексей Бутенко.

Началось все с того, что во время одной из поисковых экспедиций Андрей Комков нашел в Лоухском районе рядом с госграницей звезду. Она явно когда-то была частью воинского мемориала. В 2021 году отряд «Карелия» провел раскопки и обнаружил останки бойцов в одной из братских могил.

Исследования в архивах подтвердили, что здесь захоронены воины 205-й стрелковой дивизии. Это подразделение разгромило остатки 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд», отступавшей в Финляндию.

С тех пор работа не останавливается. Поисковикам удалось установить, что в этом районе 10 братских захоронений.

«86 бойцов покоятся в этой земле. Все фамилии известны благодаря архивам», — рассказал Андрей Комков.

Поисковики намерены благоустроить памятное место. Они уже расчистили территорию, прошурфили местность.

«Нашли границы братского захоронения, установили столбы по периметру, затянули цепочками. Также сделали лестницу с дороги, чтобы можно было туда пройти», — добавил Андрей Комков.

Братскую могилу поисковики обозначили памятным знаком с пятиконечной звездой. В планах создать постоянный мемориал. Здесь установят стелу и гранитные щиты, на которых будут увековечены имена всех героев, сделают ограждение, поставят скамейки.

Алексей Бутенко, который также является региональным координатором партийного проекта «Историческая память», отметил, что инициативе окажут всю необходимую поддержку.

«На встрече мы обсудили, какая помощь нужна, определили, как будем взаимодействовать. Важно не только провести работы по благоустройству, но и отыскать родных погибших красноармейцев. После того, как были опубликованы списки, уже есть отклики от родственников. Будем работать вместе, чтобы близкие узнали, где покоятся герои, и смогли приехать, отдать дань памяти», — прокомментировал Алексей Бутенко.



Еще один вопрос, который нужно решить, касается расположения одного из десяти захоронений.

«Оно находится в зоне между Финляндией и Россией. Как в народе говорят: «прямо за колючкой». Мы с отрядом «Карелия» планируем получить разрешение на произведение поисковых работ в этом месте. Готовим соответствующие документы для ведомств», — пояснил Андрей Комков.

Региональный исполком партии и управление по молодежной политике также подключатся к решению этой задачи.

«Инициативу по созданию мемориала в Лоухском районе обязательно нужно реализовать. Это не просто еще одна страница истории Великой Отечественной, это история личного подвига и мужества каждого бойца, отдавшего жизнь за Родину, за освобождение нашей земли», — добавил Александр Чернышев.

Напомним, ранее «Столица на Онего» рассказала о судьбе одного из солдат 205-й стрелковой дивизии и о том, как его родные много лет искали место захоронения бойца.

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