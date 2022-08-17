Мемориальная доска в честь заслуженного юриста Петровского появилась в Петрозаводске

В Петрозаводске открыли мемориальную доску в память о заслуженном юристе России и Карелии Александре Петровском, который в течение 12 лет возглавлял Арбитражный суд республики.

Сегодня в Петрозаводске на доме № 2 на площади Ленина, где ранее находился Арбитражный суд республики, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о кавалере Ордена Почета, заслуженном юристе России и Карелии Александре Петровском. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

«Александр Петровский — автор многих законопроектов, в том числе действующей редакции Конституции Карелии. В начале 90-х годов он активно участвовал в создании системы высшего юридического образования в республике. С марта 2000 года был назначен председателем Арбитражного суда Карелии. За заслуги в своей деятельности Александр Петровский был награжден „Орденом Почета“, являлся заслуженным работником судебной системы, ему присвоены почетные звания „Заслуженный юрист Республики Карелия“ и „Заслуженный юрист Российской Федерации“. 24 августа 2012 года на 57-м году жизни Александр Петровский скоропостижно скончался», — заявили в мэрии.

Сообщается, что 24 ноября 2020 года глава Карелии Артур Парфенчиков наградил Александра Петровского посмертно медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Госнаграда сегодня была вручена его сыну — Юрию Петровскому.