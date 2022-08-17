Мемориальную доску установили в поселке Карелии в память о погибшем на Украине земляке

В посёлке Мелиоративный Прионежского района открыли мемориальную доску Власову Кириллу.

Рядовой, наводчик мотострелковой роты Кирилл Власов из поселка Мелиоративный погиб при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине.

Как сообщает паблик "События | Петрозаводск, Карелия, Россия", в карельском посёлке Мелиоративный на здании школы открыли мемориальную доску Власову Кириллу Михайловичу, который погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Светлая память герою!