Мемориальную доску выдающемуся микологу откроют в Петрозаводске

Лекторий, выставка и открытие памятной доски. В Петрозаводске отметят сто лет со дня рождения миколога, создателя популярной книги «Грибы северных лесов» Владимира Шубина.
29 октября исполняется сто лет со дня рождения выдающегося ученого Владимира Шубина. Он известный в России и за рубежом исследователь в области лесоводства и лесовосстановления, а также лесной микологии.
— В этот день в Петрозаводске откроется мемориальная доска ученому на доме, где он жил, а в Карельском научном центре РАН пройдут памятные мероприятия: открытое заседание Ученого совета Института леса КарНЦ РАН и вечером — Микологической лекторий в Экомузее (регистрация уже завершилась) и открытие выставки, которая будет проходить до 7 ноября (вход свободный), — рассказали в КарНЦ РАН.
Владимир Шубин прошел Великую Отечественную войну. Он был призван на фронт в 17 лет. После пулеметного училища он участвовал в боях на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах, Кенигсбергской операции и дошел до Германии. Помимо медали «За отвагу», он награжден медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.
Демобилизовался Владимир Шубин в 1946 году. Вернувшись из Европы, он поступил в Архангельский лесотехнический институт, после его окончания — в аспирантуру Карело-Финского филиала Академии наук СССР. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию и начал свой долгий и очень плодотворный научный путь.
Профессор, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный лесовод КАССР, в разные годы он возглавлял Институт леса и одну из ведущих его лабораторий — лесовосстановления и защиты леса. Его труды, а это десятки монографий и сборников, более двух сотен научных публикаций, известны не только коллегам-ученым в разных странах мира, но и, казалось бы, далеким от науки жителям Карелии.
- Книга Владимира Шубина «Грибы северных лесов» выдержала пять изданий и имелась в домашней библиотеке, наверное, в каждой семье республики, говорят в Карельском научном центре РАН. В 2009 году в соавторстве с его ученицей и коллегой Ольгой Предтеченской был выпущен цветной справочник грибника «Грибы съедобные, ядовитые, охраняемые», - рассказали в КарНЦ РАН.
Владимира Шубина не стало 5 ноября 2020 года. Он ушел на 96 году жизни, оставив после себя научную школу, талантливых последователей и важнейшие результаты исследований о том, как живет и восстанавливается лес.