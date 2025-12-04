Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

Сервис «Авито Подработка» выявил наиболее востребованные у соискателей вакансии частичной занятости в Карелии. Наибольший рост интереса в республике наблюдался к позиции менеджера по продажам.
Эксперты «Авито Подработки» проанализировали интерес исполнителей к предложениям частичной занятости с января по октябрь 2025 года. По их информации, лидерами спроса на подработку в Карелии стали:
— Менеджер по продажам: Количество откликов на эти вакансии выросло в 2,4 раза (+141%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднее предлагаемое вознаграждение составляло около 31 192 рубля в месяц;
— Комплектовщик: Интерес к этой позиции увеличился в 2,2 раза (+123%). Средняя предлагаемая оплата — 30 972 рубля в месяц;
— Водитель грузового транспорта: Число откликов выросло в 2,1 раза (+108%). За подработку по этой специальности в среднем предлагали 56 849 рублей в месяц.
По словам директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, интерес к частичной занятости в стране продолжает расти. С января по октябрь 2025 года количество откликов на такие предложения в целом по России увеличилось в 1,6 раза. Более 19% работающих россиян уже имеют подработку, а около 33% планируют её найти.
В общероссийском топе по динамике спроса лидируют кладовщик (+125%), комплектовщик (+120%) и упаковщик (+112%).
— Формат частичной занятости позволяет соискателям гибко управлять графиком и увеличивать совокупный доход, а бизнесу — оперативно закрывать потребность во временном персонале, — комментирует Сергей Яськин.
