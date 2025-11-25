Менее недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов

Свыше 350 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов получили жители республики в этом году: уплатить налог за землю, недвижимость и транспорт необходимо не позднее 1 декабря.
УФНС по Карелии напоминает, что уведомление не направляется, если у плательщика есть льгота, налоговый вычет или иные основания, полностью освобождающего его от уплаты налога. Владелец имущества также не получит уведомления об уплате в случае имеющейся на его едином налоговом счете переплаты в сумме большей, чем сумма начислений, или когда общая сумма его налогов не превысила 300 рублей.
Если плательщик — пользователь сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, бумажного уведомления он также не получит.
УФНС по Карелии рекомендует собственникам недвижимости, транспортных средств и земельных участков заблаговременно проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения. Ознакомиться с этими сведениями удобно в Личном кабинете на сайте ФНС России, куда также можно войти с помощью учетной записи портала Госуслуг.
В случае возникновения вопросов по начислению и уплате имущественных налогов или обнаружения в уведомлении неактуальной (недостоверной, некорректной) информации рекомендуется обратиться в подразделения УФНС по Карелии до срока уплаты в 2025 году, то есть, не позднее 1 декабря.
Кстати, жители Карелии в этом году могут принять участие в розыгрыше праздничной лотереи -ведь в этом году российская налоговая служба отмечает особую дату — 35 лет со дня своего образования.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь. УФНС по Карелии обращает внимание, что участниками розыгрыша могут стать только добросовестные налогоплательщики, не допустившие задолженности по уплате имущественных налогов и ставшие подписчиками официальной страницы Управления ВКонтакте.
10 победителей, которые будут определены генератором случайных чисел, получат фирменную сувенирную продукцию УФНС России по Республике Карелия.