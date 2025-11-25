РЕКЛАМА
Солитёрная — выбрасывай! Какая  рыба с червями представляет опасность для человека
25 ноября, 19:40
Обществоведение
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20
Тема недели
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45
Новости

Экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года

10:04

Бойцовская собака держит в страхе владельцев более мелких питомцев в одном из микрорайонов Петрозаводска

09:54

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с программами для просмотра камер

09:39

Менее недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов

09:10

В поселке Бочилово Пудожского района отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

08:59

На Землю обрушится мощная магнитная буря

08:41

Коллектив «13 Чудо» из Сегежи завоевал Гран-при фестиваля «Открытый мир»

08:20

В районе поселка Мелиоративный около Петрозаводска построят новый путепровод

07:40

Карельские акробаты завоевали 24 медали на турнире в Санкт-Петербурге

07:20

Композитор из Карелии стала лауреатом всероссийского конкурса «Мелодия детства»

07:00

Дачный дом полностью сгорел в поселке Асилан в Карелии

06:40

Озеро в соседнем с Карелией регионе целиком ушло в карстовую воронку

00:10

Врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления чая матча

22:35

Все, что случилось сегодня

22:20

Финляндия возводит забор в метре от границы с Россией

21:25

Ученые прогнозируют магнитную бурю в середине недели из-за новой дыры на Солнце

20:32

Карельские ученые рассказали, какая «солитерная рыба» представляет опасность для человека

19:44

Бюджет Карелии за 9 месяцев исполнен с профицитом в 476 млн рублей

19:20

Беременная жительница Карелии потеряла ребёнка на поздних сроках из-за врачебной ошибки

18:31

Местами до минус 18: прогноз погоды в Карелии на 26 ноября

18:00

В Петрозаводске ребенок пострадал, скатившись с горки под колеса автомобиля

17:42

Двое военнослужащих из Карелии погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО

17:32

Награжденный орденом «Сампо» житель Карелии получил бесплатный земельный участок

17:02

Новый пешеходный переход со светофором появится рядом с ЖК «Флотилия» в Петрозаводске

16:40

Суд обязал администрацию Карелии предоставить благоустроенное жилье студентке-сироте

16:32

Петрозаводск начали украшать к Новому году

16:17

Врачи рассказали, какими скрытыми заболеваниями болеют жители Карелии

16:02

Музыкальный театр представит премьеру оперетты Кальмана «Фиалка Монмартра»

15:46

В Карелии скончалась врач Республиканской больницы им. Баранова

15:38

Умные инвестиции: как заработать на недвижимости

15:31

Для участников СВО проводят бесплатные консультации по земельным вопросам

15:25

Неделя моды началась в Петрозаводске

15:16

Городская администрация и защитники петрозаводского Кургана запутали друг друга

15:00

58-летний житель Заонежья Игорь Косматов погиб в зоне спецоперации

14:41

Обмен вещами, лекции, мастер-классы: в Петрозаводске вновь пройдет «Экодвор»

14:22

В Олонце расширили сеть LTE к традиционным играм Дедов Морозов

14:10

В Парке Защитников города на Кукковке вновь зажглись фонари

14:02

В Костомукше откроют новое деревообрабатывающее производство

13:47

В Приладожье дотла сгорел дачный дом

13:33

Собранные в Петрозавоодске автомобильные покрышки вывезут на переработку в Санкт-Петербург

13:19

В 2025 году в Карелию поступили 19 новых автобусов

13:10

Многострадальный аварийный дом сносят на Кукковке в Петрозаводске

13:02

Рейды против таксистов-нарушителей проведут на дорогах Карелии

12:48

Новый визит-центр увеличил поток туристов к Беломорским петроглифам

12:40

Ветеран ГАИ Карелии Евгений Калинкин отмечает 90-летний юбилей

12:31

Артур Парфенчиков поручил освоить 800 млн рублей на капремонт многоквартирных домов

12:25

Школьники рассказали об отношении к выборам в новом проекте Избиркома и ЦУР Карелии

12:18

Росморпорт отказался от строительства двух ледоколов на заводе в Карелии

12:10

В Петрозаводске полицейские нашли подозреваемого в разбое менее чем за час

11:48

В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при продаже квартиры

11:26

По делу «Автоспецтранса» задержан предприниматель из Великого Новгорода

11:16

Стало известно, будут ли в России вводить уголовную статью за тунеядство

11:02

Театр кукол Карелии номинирован на «Золотую маску»

10:42

В Петрозаводске утром горел склад

10:21

«Спартак» с минимальным перевесом победил «Динамо-Карелию» в Кондопоге

10:02

В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам напомнили, кому положены льготы на электроэнергию

09:42

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей в инвестиционной афере

09:29

В Карелии ушел из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Королев

08:59

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в автомобилях

08:39

В Петрозаводске назвали дату начала продаж проездных на декабрь для троллейбусов

08:20

Власти Петрозаводске рассказали, будет ли в этом году новогодний салют

08:00

В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»

07:40

150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году

07:19

Участник СВО возглавил отдел в Минпромторге Карелии

07:00

Прокуратура потребовала 13 лет колонии для петрозаводского шоумэна, который убил бывшую девушку

06:39

Отработка в течение трех лет потребуется не всем выпускникам медвузов

00:08
Менее недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов
Сегодня 09:10
Свыше 350 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов получили жители республики в этом году: уплатить налог за землю, недвижимость и транспорт необходимо не позднее 1 декабря.

УФНС по Карелии напоминает, что уведомление не направляется, если у плательщика есть льгота, налоговый вычет или иные основания, полностью освобождающего его от уплаты налога. Владелец имущества также не получит уведомления об уплате в случае имеющейся на его едином налоговом счете переплаты в сумме большей, чем сумма начислений, или когда общая сумма его налогов не превысила 300 рублей.

Если плательщик — пользователь сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, бумажного уведомления он также не получит.

УФНС по Карелии рекомендует собственникам недвижимости, транспортных средств и земельных участков заблаговременно проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения. Ознакомиться с этими сведениями удобно в Личном кабинете на сайте ФНС России, куда также можно войти с помощью учетной записи портала Госуслуг.

В случае возникновения вопросов по начислению и уплате имущественных налогов или обнаружения в уведомлении неактуальной (недостоверной, некорректной) информации рекомендуется обратиться в подразделения УФНС по Карелии до срока уплаты в 2025 году, то есть, не позднее 1 декабря.

Кстати, жители Карелии в этом году могут принять участие в розыгрыше праздничной лотереи -ведь в этом году российская налоговая служба отмечает особую дату — 35 лет со дня своего образования.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь. УФНС по Карелии обращает внимание, что участниками розыгрыша могут стать только добросовестные налогоплательщики, не допустившие задолженности по уплате имущественных налогов и ставшие подписчиками официальной страницы Управления ВКонтакте.

10 победителей, которые будут определены генератором случайных чисел, получат фирменную сувенирную продукцию УФНС России по Республике Карелия.

