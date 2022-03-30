Менее ста жителей Карелии заразились коронавирусом за сутки, новых смертей нет

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным Михаила Охлопкова на утро 23 апреля в Карелии зарегистрированы 133 663 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 516 детей.

За прошедшие сутки выявлены 97 инфицированных (1 – ребёнок), из них непривитых – 83 (85,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 302 пациента, в состоянии средней тяжести – 274 человека, в тяжёлом – 27 (из них непривитых - 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 130 906 человек, за последние сутки – 123.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков смягчил ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг.