Менее трети жителей Петрозаводска в работе вдохновляет зарплата

Петрозаводчане ответили, что является их главным мотивирующем фактором в труде.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснялось, что вдохновляет петрозаводчан в их работе.

Самым популярным ответом оказалась зарплата. Тем не менее, на вдохновляет лишь 29% ответивших — менее трети.

По 7% ответивших признались, что их в труде вдохновляет достижение целей, сам трудовой процесс, а также возможность приносить пользу людям.

Еще 6% ответивших нравится общение с людьми, а 5% вдохновляет атмосфера в коллективе.

Каждый десятый опрошенный петрозаводчанин признался, что в работе его ничего не вдохновляет.

Интересно, что мужчин на работе больше привлекает зарплата, сам процесс труда и возможность творить, тогда как женщин — возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.