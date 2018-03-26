Меняется расписание пригородных поездов, курсирующих на севере Карелии

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Северо-Западная пригородная пассажирская компания меняется расписание электричек.
Как сообщили в АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 апреля 2018 года вносятся изменения в расписание движения для пригородных поездов на участке Суккозеро – Лендеры – Суккозеро.
Изменяется расписание: поезд № 6655 Лендеры 20.25, Мотко 21.20-21:22, Суун 21.52-21.54, Брусничная 22.17-22.22, Суккозеро 22.35.
Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет–сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk–piter.ru.
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