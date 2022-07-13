Меню бывшего «Макдоналдса» изменят

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» представили аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри».

В ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка», ставших преемниками «Макдоналдса», представили замену популярных позиций меню. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на РБК.

Так, в ассортимент вернутся «Биг Мак» и десерт «Макфлурри». Утверждается, что в бургере были заменены ингредиенты соуса, а в десерте — технология приготовления, которая изначально была запатентована американской сетью. Однако предприниматель заверяет, что вкус упомянутых блюд не изменится.

Кроме того, компания планирует выпустить в продажу аналог детского обеда с игрушкой «Хэппи мил». Реализация данной задачи усложнена получением договора франшизы на использование образов героев зарубежных мультфильмов. «Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.

Ранее в июле в сети «Вкусно — и точка» отказались обсуждать вопрос о работе в Крыму. Пресс-служба компании заявила, что главным приоритетом на данный момент является открытие всех действующих предприятий.