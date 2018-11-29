Мэр Москвы поздравил с днем рождения Парфенчикова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу Республики Карелии Артура Парфенчикова.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Артур Олегович, коллега, с днем рождения! Знаю, что вы болеете за свою малую родину - Карелию, поэтому прежде всего желаю вам успехов в работе. Здоровья и позитивных эмоций", - написал Собянин.

Напомним, Парфенчикову 29 ноября исполнилось 54 года.