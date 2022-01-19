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Мэр Петрозаводска: Альтернатив Кургану для размещения зимнего кластера в городе сегодня нет

Новости. Общество
11:50, 20 Января 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский высказал свое мнение о строительстве кластера зимних видов спорта на территории Кургана.

Напомним, сегодня, 10 января состоится первое заседание рабочей группы по вопросам строительства Кластера для развития зимних видов спорта и подъездной дороги к нему. Глава Петрозаводска Владимир Любарский накануне встречи поделился на своей странице в соцсети мнением о развитии данного проекта.

«Я являюсь сторонником развития Кургана. Подчеркну — именно развития. И под этим углом нужно рассматривать все последующие моменты. Для начала хочу отсечь вопросы об альтернативных вариантах размещения кластера зимних видов спорта. Да, не самая плохая история могла бы срастись с Новым Лососинным. Здесь много плюсов, но есть существенный минус, который закрывает вопрос раз и навсегда — это земли Минобороны, и мы их не получим. Кроме того, строительство нового объекта полностью на лесной территории, нанесет неизмеримо бОльший ущерб природе, чем в том случае, если мы будем дообустраивать Курган. Практически аналогичная ситуация и с предложением построить что-то подобное в районе озера Половинное. Там земли заболочены. Даже приблизительный расчёт стоимости этого объекта выходит за все возможные рамки. Если говорить о Сулажгоре, то можно открыть карту и действующую редакцию Генплана, посмотреть принадлежность земель на сегодняшний день. Значительная часть того, что когда-то было государственной собственностью на сейчас является частной. Объект такой площади, как его не крути, в Сулажгоре не разместить. Таким образом, альтернатив Кургану для возможного размещения зимнего кластера на территории Петрозаводска сегодня нет», — считает Владимир Любарский.


Валерий Поташов/Столица на Онего

Как патриот Петрозаводска, мэр города не рассматриваю вопрос о строительстве кластера в Сортавале или где-либо еще. По его мнению, это нецелесообразно по экономическим причинам: трафик, расположение, наличие аэропорта и так далее.

«Все это приводит выводу — нужно развивать Курган. Ключевой вопрос — как это делать. Здесь нужно начать с самого главного — с расставления приоритетов. Причем это касается не только хронологии намеченных действий, но и самого планирования. Что я под этим понимаю? Я сам был категорическим сторонником того, чтобы проектирование и создание кластера зимних видов спорта велось в рамках единой концепции. Считаю правильным, что такая концепция была разработана специалистами высочайшего уровня, имеющими соответствующий опыт и знание. Посадить объект повторного применения на новую площадку — это одно, но спроектировать и в перспективе построить многоуровневый разноплановый привязанный к местности объект, на котором планируется проведение всероссийских и международных соревнований, — задача, которую недопустимо выполнять на местечковом уровне», — отметил глава Петрозаводска.

Не обошел мэр города и финансовую сторону вопроса. По его словам, на сегодняшний день в наличии есть всего миллиард рублей, а понимания того, когда, откуда и каким образом появится следующее финансирование, пока нет.

«Так давайте же распорядимся этим миллиардом грамотно для поэтапного развития Кургана, как центра спортивной подготовки, физкультуры и семейного досуга. Что я под этим понимаю? Мы видим две составляющих — биатлон и лыжи. Средств для обустройства обоих направлений сейчас в полном объеме попросту не хватит. Давайте сегодня разберемся и отстроим то, что не помешает претворению в жизнь следующих этапов, когда до них дойдет дело, и одновременно минимизирует возможный ущерб ландшафту и природе. Мне кажется, что это может быть лыжный спорт, так как биатлон — более затратно, более масштабно и не укладывается в имеющиеся объемы финансирования», — считает Любарский.

По мнению мэра Петрозаводска, доступ горожан, не занятых в профессиональном спорте, на Курган не должен быть ограничен. Кроме того, по словам Любарского, он является категорическим сторонником сохранения Зеленой Тропы. Мэр отметил, что появившиеся при обсуждении строительства дороги в районе тропы домыслы о каких-то интересах в пользу застройщиков, инвесторов, владельцев перспективного жильяне серьезны.

«Уверен, что министерство спорта и министерство транспорта найдут альтернативное решение, никаким образом не ущемляющее интересы горожан и не уничтожающее велодорожку. Насколько на сегодняшний день вообще необходима данная дорога? Или же к ее строительству можно будет вернуться тогда, когда мы перейдем к практическим решениям по следующим этапам обустройства Кургана?» — задается вопросами мэр.

Владимир Любарский надеется, что на заседании рабочей группы по строительству кластера получится найти консенсус.

«Таково поручение Главы республики Артура Олеговича Парфенчикова, таково мое личное мнение», — подытожил глава города.

Ранее председатель Федерации биатлона Карелии рассказал общественникам, зачем нужно вырубать лес на Кургане под строительство кластера зимних видов спорта.

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Комментарии

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Teатральный критик
2022-01-20 12:24:21
Отличная новость. кластеру быть !
David.
2022-01-20 12:11:10
Омерзительно! Транслятор идей строительных барыг!
Житель Карелии
2022-01-20 12:08:41
не получится усидеть на двух стульях г-н сити-менеджер Любарский, назначенный на эту должность. Мы, настоящие патриоты города, против вашего и московского "развития " Кургана. Ваш проект "развития " уже увидели: уничтожение леса, закрытие доступа на территорию Кургана, проход только через КПП, уничтожение доступа к реке. Раз вы такой патриот, то переносите кластер на окраину Петрозаводска. Лярд руки жжёт?? Так отстройте школьные стадионы/корты. Как я вижу ваши действия? "Воровство " зеленой зоны у жителей Петрозаводска.
Изя
2022-01-20 12:19:34
Житель Карелии, этим патриотам с арбата похрен что гробить , лишь бабло текло в карманы ((( :)
Гнать их в шею надо из Карелии (((
Изя
2022-01-20 12:08:09
Задолбал . Так хочется бабло освоить ,.((((((
amez
2022-01-20 12:01:47
Да ясно, что на Кургане поставлен окончательный крест! Всё решено. Кластер - ломастер :(
Гость
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