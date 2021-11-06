Мэр Петрозаводска доплыл на каяке по Онежскому озеру до «острова одного дерева» (ФОТО, ВИДЕО)

Владимир Любарский рассказал об очередном водном путешествии и историческом объекте Петрозаводска, которое зашифровал в тайном послании к подписчикам.

«На прошлой неделе я был в Сайнаволоке, добирался туда водным путëм - на своëм каяке, - рассказал Любарский. - По пути моë внимание привлëк маленький островок, который находится напротив Сайнаволока. Его в народе называют «островом одного дерева». Именно он и был «зашифрован» в тайном послании позавчера.

Что же это за островок? Можно сказать, исторический артефакт - это остатки цеха N 1 торпедо-пристрелочной станции «Северная точка», существовавшей до войны. Предприятие имело общегосударственное значение, находилось на севере СССР, поэтому и получило такое название. Второе название «Северной точки» в то время - завод N 375. Строительство завода началось в 1939 году, основные корпуса были построены к 1941 году. Кстати, несколько довоенных цехов «Северной точки» дошли до наших дней. Был построен к 1941 году и цех N 1 - выдающийся в озеро полигон для пуска торпед и наблюдения за их испытаниями. Как вы знаете, в 1941 году в наш город пришла война. Оборудование многих предприятий эвакуировали - так, самое ценное оснащение «Северной точки» было вывезено в казахстанский Петропавловск. Цех N 1 был уничтожен, теперь это тот самый маленький островок, который вы видите на фотографиях.

А что завод? Оккупанты приспособили остальные цеха под деревообработку (а завод назвали портом Ужесельга). После освобождения Петрозаводска от захватчиков «Северную точку» перестроили в судостроительный завод, долгое время именовавшийся заводом N 789, Почтовым ящиком N 14, или, как мы называем его до сих пор, «Авангардом». На заводе «Авангард» занимались строительством и ремонтом минных тральщиков, судов для рыбного промысла, самоходных сухогрузных судов, яхт, лодок. Недавно завод переживал тяжëлые времена, вплоть до закрытия, но сегодня понемногу возрождается, ныне он носит название - Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард».