Мэр Петрозаводска: «Если мы с нашим бюджетом куда-нибудь не обрушимся…»

Проекты по благоустройству Петрозаводска придется сокращать, если возникнут проблемы в бюджете города.

Об этом заявил сегодня на совещании в администрации глава Петрозаводска Владимир Любарский.

После выступления своего зама Юлии Мизинковой о планах благоустройства территорий на 2023 год он отметил, что вынужден «добавить ложку дегтя в эту бочку меда».

«Все эти проекты могут состояться только в том случае, если мы с нашим бюджетом куда-нибудь не обрушимся. Будем надеяться, что это не произойдет, но тем не менее…», — сказал Любарский.

Возможные проблемы с бюджетом он связал с давней судебной тяжбой, с компанией «Балтэнергоэффект».

«Все это безусловно красиво, хорошо, обоснованно и должно быть сделано, но надо, коллеги, уважаемые, помнить о том, что мы на тоненьком балансируем с точки зрения состояния городского бюджета. И в первую очередь нам угрожает взыскание по иску „Балтэнергоэффекта“… Это может привести к какому-то секвестиованию рассматриваемых планов», — пояснил мэр.

Как сообщалось ранее, «Балтэнергоэффект» требует с администрации оплаты контракта, заключенного в 2014 году прежним руководством города. Компания провела комплекс мероприятий в сфере энергоэффективности, в том числе замену уличных фонарей, но власти посчитали, что условия договора не выполнены и отказались платить. «Балтэнергоэффект» подал в суд. Разбирательства до сих пор не завершены.